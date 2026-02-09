Dollarkurs

1,1910
 USD
0,0095
0,80 %
USD - EUR
09.02.2026 16:28:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1886 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Montag mit 1,1886 (zuletzt: 1,1794) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8701 (0,8679) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,915 (0,9175) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 185,65 (185,27) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,217 (24,24) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 377,08 (377,95) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 5.031,99 Dollar nach 4.954,51 Dollar beim Schlusskurs vom Freitag.

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

