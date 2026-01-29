Dollarkurs

1,1855
 USD
-0,0116
-0,96 %
USD - EUR
29.01.2026 16:17:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1968 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Donnerstag mit 1,1968 (zuletzt: 1,1974) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8662 (0,8685) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9182 (0,9188) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 183,48 (182,76) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,335 (24,294) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 380,73 (380,90) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 5.424,32 Dollar nach 5.376,38 Dollar beim Schlusskurs vom Mittwoch.

ste

ISIN EU0009652759

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
