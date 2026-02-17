Dollarkurs

1,1853
 USD
0,0000
0,00 %
USD - EUR
17.02.2026 16:14:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,826 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Dienstag mit 1,1826 (zuletzt: 1,1855) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8733 (0,869) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9116 (0,9129) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 181,06 (181,79) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,276 (24,259) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 378,43 (377,13) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.860,93 Dollar nach 4.992,00 Dollar beim Schlusskurs vom Montag.

moe

ISIN EU0009652759 EU0009652759

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

