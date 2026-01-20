Devisen (Früh) - Dollar weiter unter Druck wegen Grönland

Der Kurs des Euro ist am Dienstag weiter gestiegen. Grund dürfte der andauernde Streit um Grönland sein. In der Früh stand der US-Dollar im Handel mit anderen wichtigen Währungen unter Druck. Die Gemeinschaftswährung wurde Montagfrüh bei 1,1696 US-Dollar gehandelt. Am Dienstagabend lag der Preis bei 1,1640 US-Dollar.

Druck auf den Dollar kommt von den transatlantischen Verwerfungen. "Der Wochenauftakt war geprägt von Verunsicherung, denn Donald Trump lässt kein Einlenken im Streit um Grönland erkennen. Die Zolldrohungen vom Wochenende haben Bestand ebenso wie die Drohungen mit EU-Gegenzölle", schreiben dazu die Analysten der Helaba.

