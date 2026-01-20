Dollarkurs

1,1724
 USD
0,0075
0,65 %
USD - EUR
20.01.2026 09:15:00

Devisen (Früh) - Dollar weiter unter Druck wegen Grönland

Der Kurs des Euro ist am Dienstag weiter gestiegen. Grund dürfte der andauernde Streit um Grönland sein. In der Früh stand der US-Dollar im Handel mit anderen wichtigen Währungen unter Druck. Die Gemeinschaftswährung wurde Montagfrüh bei 1,1696 US-Dollar gehandelt. Am Dienstagabend lag der Preis bei 1,1640 US-Dollar.

Druck auf den Dollar kommt von den transatlantischen Verwerfungen. "Der Wochenauftakt war geprägt von Verunsicherung, denn Donald Trump lässt kein Einlenken im Streit um Grönland erkennen. Die Zolldrohungen vom Wochenende haben Bestand ebenso wie die Drohungen mit EU-Gegenzölle", schreiben dazu die Analysten der Helaba.

moe/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

