|
25.11.2025 08:40:00
Devisen (Früh) - Euro behauptet bei 1,1528 US-Dollar
Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen europäischen Handel wenig verändert gezeigt. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1528 Dollar gehandelt nach 1,1526 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zu Wochenbeginn auf 1,1544 Dollar festgesetzt.
BIP-Daten aus Deutschland lieferten keine nennenswerten Impulse: Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft lässt weiter auf sich warten. Nach einem Minus im Frühjahr gab es auch im dritten Quartal kein Wachstum. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt bestätigte.
Das größte Interesse gilt datenseitig heute den US-Einzelhandelsumsätzen des Monats September, nachdem die Zahlen für den US-Arbeitsmarkt im September bereits überzeugen konnten, kommentierten die Helaba-Experten. Zudem stehen US-Erzeugerpreise sowie das Verbrauchervertrauen des Conference Boards auf der Agenda.
ger/ste
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!