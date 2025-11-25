Dollarkurs

1,1530
 USD
0,0003
0,03 %
USD - EUR
25.11.2025 08:40:00

Devisen (Früh) - Euro behauptet bei 1,1528 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen europäischen Handel wenig verändert gezeigt. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1528 Dollar gehandelt nach 1,1526 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zu Wochenbeginn auf 1,1544 Dollar festgesetzt.

BIP-Daten aus Deutschland lieferten keine nennenswerten Impulse: Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft lässt weiter auf sich warten. Nach einem Minus im Frühjahr gab es auch im dritten Quartal kein Wachstum. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt bestätigte.

Das größte Interesse gilt datenseitig heute den US-Einzelhandelsumsätzen des Monats September, nachdem die Zahlen für den US-Arbeitsmarkt im September bereits überzeugen konnten, kommentierten die Helaba-Experten. Zudem stehen US-Erzeugerpreise sowie das Verbrauchervertrauen des Conference Boards auf der Agenda.

ger/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas tiefer -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag ab. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen kaum bewegt. In Fernost sind am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

