Der Euro hat sich Donnerstag zum US-Dollar nach den jüngsten Rückgängen etwas erholt gezeigt. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0983 Dollar gehandelt, nach 1,0966 Dollar am Vorabend. Zur Wochenmitte hatte der Euro den niedrigsten Stand seit April 2025 markiert.

In den vergangenen Tagen ist der Renditevorteil der USA gegenüber der Eurozone kleiner geworden, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. "Dies sollte dem Euro tendenziell unter die Arme greifen, was derzeit aber noch nicht erkennbar ist. Vielmehr hat er an sechs Handelstagen in Folge ein neues Jahrestief markiert (zuletzt bei 1,0952) und den Abwärtstrend bestätigt", formulierten die Experten.

Bleibt nun nach Einschätzung der Analysten zu hoffen, dass der Bereich um 1,0950 genügend Halt bieten kann. Andererseits müssten Kursverluste bis unter 1,09 ins Kalkül gezogen werden. Erste Widerstände sind erst jenseits der 1,11er Marke zu lokalisieren, hieß es weiter.

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