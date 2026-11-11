Devisen (Früh) - Euro bei 1,1156 US-Dollar etwas leichter

Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel etwas leichter zum US-Dollar präsentierte. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,1156 US-Dollar gehandelt, nach 1,1164 Dollar am Vorabend. Aktuell wird der Euro gegenüber dem US-Dollar unterhalb der 21-Tagelinie (1,1192) gehandelt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die Seitwärtsphase sei somit noch nicht beendet.

Diese wird nach Experten-Einschätzung begrenzt durch die jüngsten Hochs bei rund 1,1270 und den Tiefs der vergangenen Wochen bei 1,1105/13. Das Indikatorenbild sei uneinheitlich. Es erscheint verfrüht, auf einen Ausbruch aus der Range zu setzen, zumal es heute vermutlich insgesamt ein impulsloser Handelsverlauf werden dürfte, hieß es weiter von den Experten.

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