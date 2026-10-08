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08.10.2026 08:52:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1202 US-Dollar wenig bewegt

Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im Frühhandel zum US-Dollar wenig verändert präsentiert. Kurz vor neun Uhr tendierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1202 Dollar, nach 1,1199 Dollar am Vorabend.

Auffällig ist nach Einschätzung der Helaba-Analysten, dass sich die Zinserwartungen weiter zugunsten des US-Dollars entwickelt haben. Der Federal Reserve traut man laut Helaba derzeit mehr Zinsschritte zu als der Europäischen Zentralbank. Dies lastet auf dem Euro, der zur Wochenmitte wieder unter Abgabedruck geraten ist.

Als Unterstützung fungiert das unlängst markierte Jahrestief bei 1,1160, das gestern einem Test aber standgehalten hat. Weitere Haltemarken sind erst im Bereich von 1,10 zu finden, hieß es weiter von den Experten.

ste/ger

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