Devisen (Früh) - Euro bei 1,1240 US-Dollar etwas höher

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh zum US-Dollar etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen neun Uhr 1,1240 US-Dollar, nach 1,1191 Dollar am Vorabend. Die Wahlergebnisse in den USA stehen noch nicht endgültig fest, aber an einer Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse zugunsten der Demokraten besteht kaum ein Zweifel. Größere Reaktionen an den Finanzmärkten scheint es nicht zu geben, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.

Die US-Dollar-Notierungen geben aber etwas nach. Trump scheint seine Niederlage anzuerkennen, was die Verunsicherung dämpft, hieß es weiter von den Experten. Dem Euro ist es gelungen die 21-Tagelinie dicht unterhalb von 1,12 zu überwinden und Raum bis 1,1320 Dollar zu eröffnen. Das Hoch wurde in der Früh bei 1,1263 markiert. Damit einhergehend hellt sich die Lage der technischen Indikatoren auf. Sollte es doch zu einem Rücksetzer unter die 21-Tagelinie kommen, dürfte ein Test des Jahrestiefs bei 1,1105 folgen, erwarten die Helaba-Analysten.

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