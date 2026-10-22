Devisen (Früh) - Euro bei 1,1242 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar weiterhin wenig verändert präsentiert. Gegen 9.00 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1242 Dollar gehandelt, nach 1,1236 Dollar am Vorabend.

Gegenüber dem US-Dollar kann der Euro nicht entscheidend an Boden gutmachen und liegt weiterhin unterhalb des 21-Tagedurchschnitts, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Rücksetzer in Richtung des Impuls- und Jahrestiefs bei 1,1113 scheinen jederzeit möglich.

Abseitig der technischen Faktoren seien die Sorgen wegen der Schuldenthematik im Euroraum zu nennen, ungeachtet der Tatsache, dass die USA mit einer höheren Staatsschuldenquote agieren als der Eurozonen-Durchschnitt. Dies sollte langfristig nicht aus den Augen verloren werden, zumal auch das Zinsniveau in den USA deutlich über dem Durchschnitt der Eurozone liegt, hieß es weiter von den Experten.

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