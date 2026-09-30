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30.09.2026 08:40:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1332 US-Dollar leicht erholt
Äußerungen eines US-Notenbankers über eine womöglich langsamere Straffung der Geldpolitik als am Markt erwartet stützten den Eurokurs dann wieder etwas. Bereits seit einigen Wochen steckt der Euro aber in einer Schwächephase. Anfang September hatte er teils noch rund 3 US-Cent mehr gekostet als jetzt kurz vor Monatsende.
Marktteilnehmer schauen im Handelsverlauf am Mittwoch besonders auf Inflationsdaten aus Deutschland und den USA. Die US-PCE-Inflationsdaten am Nachmittag sind ein wichtiges Teuerungsmaß für die US-Notenbank Fed und damit für deren Zinskurs. Zudem wird der Arbeitsmarktreport des privaten US-Dienstleisters ADP veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf den am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung geben kann.
ste/moe
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