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24.06.2026 08:54:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1367 US-Dollar etwas leichter
Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel etwas leichter zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.45 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1367 US-Dollar gehandelt, nach 1,1378 Dollar am Vorabend.
Die Zinserwartungen haben sich laut Helaba-Analysten in der jüngsten Zeit zugunsten des US-Dollars entwickelt und der Renditevorteil der USA ist gestiegen. So wundert es nach Einschätzung der Experten nicht, dass der Euro deutlich an Wert eingebüßt hat. Inzwischen wurde ein neues Jahrestief unterhalb der 1,14er Marke erreicht. Der Abwärtsimpuls für den Dollar-Kurs sei intakt und eröffnet Potenzial bis 1,1244 Dollar. Widerstände sind unverändert bei 1,1450, 1,1500 und an der 21-Tagelinie bei 1,1546 zu finden, hieß es weiter.
ste/moe
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