Devisen (Früh) - Euro bei 1,1391 US-Dollar gut behauptet

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh zum US-Dollar mit einer gut behaupteten Tendenz gezeigt. Gegen 9 Uhr mussten für einen Euro 1,1391 Dollar gezahlt werden, nach 1,1387 Dollar am Vorabend.

Das Highlight des heutigen Tages ist am Abend die Zinsentscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Eine Veränderung des Leitzinsniveaus wird mehrheitlich nicht erwartet - die Märkte haben dies aber mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 35 Prozent eingepreist. Insofern ist es marktseitig ein relativ unsicheres Ereignis, hieß es weiter von den Experten.

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