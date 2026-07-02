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02.07.2026 08:58:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1395 US-Dollar etwas höher

Der Kurs des Euro hat sich Donnerstag in der Früh zum US-Dollar mit einer etwas höheren Tendenz gezeigt. Die Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.50 Uhr bei 1,1395 US-Dollar gehandelt, nach 1,1380 Dollar am Vorabend.

Wenig verändert ist die Lage des Euro-Dollar-Kurses, wobei laut Helaba-Analysten zu betonen ist, dass aus technischer Sicht Abwärtsrisiken weiterhin präsent sind. Erneute Kursverluste bis zum Jahrestief sind nach Einschätzung der Experten nicht auszuschließen. Darunter könnte sich eine erneute Beschleunigung des Wertverfalls bis auf 1,1244 US-Dollar einstellen.

Auf der Oberseite sei neben dem Hoch bei 1,1437 Dollar die Zone unterhalb von 1,1500 wichtig, in der sich die 21-Tagelinie befindet. Solide US-Arbeitsmarktdaten dürften das Erholungspotenzial des Euros heute aber in Grenzen halten, hieß es weiter von den Analysten.

ste/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759

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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
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