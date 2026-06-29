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29.06.2026 09:06:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1397 US-Dollar kaum bewegt

Der Kurs des Euro hat sich nach dem Wochenende kaum bewegt. Am Montag in der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1397 US-Dollar gehandelt und damit nur geringfügig höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1401 Dollar festgesetzt. Im Tagesverlauf war der Euro am Freitag zwischenzeitlich klar über die Marke von 1,14 US-Dollar geklettert, bevor ihm am Abend wieder die Luft ausgegangen war.

"Die Friedensgespräche werden trotz der Attacken vom Wochenende fortgesetzt und die Marktteilnehmer können ihren Fokus zunächst auf Konjunktur- und Inflationsdaten richten", schreibt die Helaba in ihrem Morgenkommentar. In dieser Woche stünden zahlreiche Veröffentlichungen an. Besonders im Fokus steht dabei immer der US-Arbeitsmarktbericht, der bereits am Donnerstag (vorgezogen wegen des Unabhängigkeitstags am Freitag) veröffentlicht wird.

"Der Arbeitsmarkt ist in einer soliden Verfassung. Insgesamt werden die US-Zahlen die Zinserhöhungserwartungen wohl nicht verdrängen", erwartet die Helaba. Nach dem neuen Jahrestief vergangene Woche blieben die übergeordneten Abwärtsrisiken für den Euro ungeachtet der zwischenzeitlichen Stabilisierung bestehen, so die Helaba-Experten. Höhere Niveaus beim Euro seien eher ein Marathon und kein Sprint, schreiben auch die Analysten der Commerzbank in ihrem Kommentar zum Wochenstart.

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