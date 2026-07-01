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01.07.2026 08:47:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1403 US-Dollar etwas leichter
Der Kurs des Euro hat sich Mittwoch in der Früh zum US-Dollar mit einer etwas leichteren Tendenz gezeigt. Die Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.45 Uhr bei 1,1403 US-Dollar gehandelt, nach 1,1423 Dollar am Vorabend.
Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer bleibt zur Wochenmitte auf Inflationsentwicklungen gerichtet, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. So sorgt die Schnellschätzung EWU-Teuerungsrate für Interesse, obwohl die nationalen Werte in den großen Euroländern bereits in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurden, hieß es weiter von den Experten. Die Entwicklungen waren unterschiedlich, auch wenn der Inflationsdruck wegen der niedrigeren Energiepreise gedämpft wurde.
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