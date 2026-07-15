Devisen (Früh) - Euro bei 1,1438 US-Dollar etwas höher

Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel zum US-Dollar etwas höher gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,1438 US-Dollar, nach 1,1420 Dollar am Vorabend. Der Euro hat angesichts der Spannungen im Nahen Osten gegenüber dem US-Dollar nur wenig Potenzial nach oben, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

"Zwar sorgte die unterhalb der Erwartungen ausgefallene U S-Inflation für Unterstützung und die 21-Tagelinie konnte überwunden werden, noch aber kann keine Entwarnung gegeben werden, zumal Anschlusskäufe ausbleiben", formulierten die Experten. Unterhalb der 21-Tagelinie (1,1417) könne ein Rücksetzer bis zum Jahrestief bei 1,1325 nicht ausgeschlossen werden. Als Widerstand fungiere das letzte Zwischenhoch bei 1,1472, an dem der Euro am Vortag scheiterte, hieß es weiter.

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