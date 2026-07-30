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30.07.2026 08:57:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1449 US-Dollar kaum verändert
Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar mit einer kaum veränderten Tendenz gezeigt. Gegen 9 Uhr mussten für einen Euro 1,1449 Dollar gezahlt werden, nach 1,1450 Dollar am Vorabend.
Der Euro hat Mittwochabend im Nachgang der US-Zinsentscheidung deutlich zulegen und die 21-Tagelinie bei 1,1410 Dollar überwinden können, schrieben die Helaba-Analysten. "Einerseits nahmen die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der US-Notenbank ab, gleichzeitig aber stiegen die Inflationssorgen und damit die US-Renditen. Ob heute ein zu erwartender Anstieg der deutschen Verbraucherpreise zusätzlich für Unterstützung sorgen kann, bleibt abzuwarten", formulierten die Experten.
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