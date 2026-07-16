Devisen (Früh) - Euro bei 1,1469 US-Dollar wenig verändert

Der Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel zum US-Dollar wenig verändert gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen neun Uhr bei 1,1469 US-Dollar, nach 1,1474 US-Dollar am Vorabend.

Gegenüber dem US-Dollar war der Euro mit den jüngsten Zuwächsen in der Lage, die 21-Tagelinie zu überwinden, zu nennenswerter Anschlussdynamik auf der Oberseite ist es aber nicht gekommen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Damit einhergehend hat sich das Bild der technischen Indikatoren kaum verändert, hieß es weiter.

Die angespannte Lage am Persischen Golf bleibt ein wichtiges Thema an den Finanzmärkten. "Die weiterhin gegenüber Monatsbeginn erhöhten Energiepreise machen auf die Inflationsrisiken aufmerksam und halten die Zinserhöhungserwartungen beiderseits des Atlantiks am Leben, auch wenn eine weitere Forcierung dieser nach dem überraschend schwachen US-Preisauftrieb gestoppt wurde", formulierten die Helaba-Analysten.

ste/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759