Dollarkurs

1,1474
 USD
-0,0009
-0,08 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
21.09.2026 08:13:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1472 US-Dollar kaum bewegt

Der Euro hat sich zum Auftakt der neuen Handelswoche kaum vom Fleck bewegt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1472 US-Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende. Da hatte der Kurs im späten Handel auf über 1,1490 Dollar angezogen. Der Euro pendelt insgesamt aber weiter auf dem niedrigeren Niveau, auf das er nach der US-Leitzinserhöhung Mitte vergangener Woche abgefallen war.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1460 (Donnerstag: 1,1481) Dollar festgesetzt. Über das Wochenende sanken die Ölpreise etwas, was die Nachfrage nach US-Dollar dämpfen kann. Der Rohstoff wird weltweitvorwiegend in der US-Währung gehandelt. Steigen die Preise für Rohöl, kann die Nachfrage nach dem Greenback anziehen und den Devisenkurs beeinflussen.

Weiterhin dürfte aber die Zinspolitik in den großen Wirtschaftsblöcken das Geschehen am Devisenmarkt bestimmen. Finanzmarktindikatoren deuteten sowohl in den USA als auch in der Eurozone auf weitere Leitzinsanhebungen bis zum Jahresende hin. Grund ist der anhaltende Inflationsdruck infolge des Iran-Kriegs. Verbraucher erwarten laut einer Umfrage der EZB wegen des Ölpreisschocks eine anhaltend hohe Inflation im Euroraum.

rst

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX könnte fester starten -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX könnte zum Auftakt eine leichte Erholung bevor stehen. Der DAX dürfte sich zum Auftakt etwas stabilisieren. Die Aktienmärkte in Asien zeigen mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen