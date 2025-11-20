Devisen (Früh) - Euro bei 1,1516 US-Dollar wenig verändert

Der Eurokurs hat sich am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar wenig verändert gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1516 US-Dollar gehandelt und damit knapp behauptet im Vergleich zum Vorabend bei 1,1518 Dollar.

Mit den nachlassenden Zinssenkungserwartungen in den USA hat sich der Euro gegenüber dem US-Dollar zuletzt abgeschwächt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Tagelang hatte sich der Euro im Bereich der 21-Tagelinie aufgehalten, nun aber sackte er deutlich darunter.

Damit trübt sich das technische Bild nach Einschätzung der Experten ein und es müssen weitere Kursrücksetzer ins Kalkül gezogen werden. Unterstützungen zeigen sich für den Euro-Dollar-Kurs am Zwischentief von Anfang November bei 1,1468 und an der 200-Tagelinie, die heute bei 1,1399 verläuft, hieß es weiter von der Helaba.

ste/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759