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13.08.2026 09:06:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1518 US-Dollar wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel zum US-Dollar wenig verändert präsentiert. Gegen neun Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1518 US-Dollar gehandelt, nach 1,1520 Dollar am Vorabend.

Anhaltend hohe Ölpreise halten die Inflationssorgen am Leben und auch die Zinserwartungen bezüglich der Notenbanken bleiben unterstützt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Hierbei ist laut Helaba-Einschätzung darauf aufmerksam zu machen, dass hinsichtlich der Fed eine Zinserhöhung im kommenden Monat bisher nur zu weniger als 40 Prozent eskomptiert sei.

Sollte ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran weiterhin auf sich warten lassen und so die Energiepreise hoch gehalten werden, könnte sich die Notenbank unter Handlungsdruck sehen, hieß es weiter.

ste/mik

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