Devisen (Früh) - Euro bei 1,1533 US-Dollar tiefer

Der Kurs des Euro ist am Montag weiter gesunken. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1533 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend (1,1571 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) kann einen Inflationsschub durch stark gestiegene Energiepreise nach den Worten ihres Vizepräsidenten Luis de Guindos nicht verhindern. Sie müsse jedoch einschreiten, wenn sich der Preisauftrieb zu verfestigen drohe.

"Die Geldpolitik kann nicht verhindern, dass der Krieg eine anfängliche Auswirkung auf Inflation und Wachstum hat", sagte de Guindos der spanischen Zeitung "El Mundo" am Montag. "Aber die EZB kann die Lage beobachten und auf mögliche Zweitrundeneffekte achten." Er forderte Unternehmen und Gewerkschaften auf, den Inflationsschock als vorübergehend zu betrachten. Andernfalls drohten Zweitrundeneffekten - bei denen auch andere Waren sowie Dienstleistungen deutlich teurer werden. Dann müsse die Zentralbank eingreifen, um diese zu stoppen.

Israel und die USA hatten am 28. Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Teheran reagiert seither mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region. Der Iran drohte am Sonntag nach einem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump mit der vollständigen Schließung der Straße von Hormuz, sollten die USA iranische Kraftwerke angreifen. Seitens der Revolutionsgarden hieß es, die für den weltweiten Ölhandel wichtige Meerenge werde im Fall von Angriffen nach einer völligen Sperre erst wieder geöffnet, wenn die zerstörten Kraftwerke wieder aufgebaut seien. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz ist infolge des Iran-Kriegs bereits weitgehend zum Erliegen gekommen.

Trump hatte auf seiner Plattform "Truth Social" gedroht, die USA würden Irans Kraftwerke angreifen und zerstören, "beginnend mit dem größten!". Teheran hatte im Gegenzug bereits gedroht, in diesem Fall alle Energieinfrastrukturen und Entsalzungsanlagen mit Verbindungen zu den USA in der gesamten Golfregion ins Visier zu nehmen. Nun kündigten die Revolutionsgarden an, alle Kraftwerke, Energieinfrastrukturen und Informations- und Kommunikationstechnologie Israels anzugreifen - und "alle vergleichbaren Unternehmen in der Region mit US-Anteilseignern".

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