Devisen (Früh) - Euro bei 1,1535 US-Dollar wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel zum US-Dollar wenig verändert präsentiert. Gegen 8.35 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1535 US-Dollar gehandelt und damit in etwa beim Niveau vom Dienstagabend von 1,1540 Dollar.

Heute richtet sich der Fokus nicht nur auf die Ereignisse am Persischen Golf, sondern auch auf die US-Notenbank, die über die Geldpolitik zu entscheiden hat, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die Experten rechnen nicht mit einer Veränderung der Leitzinsen von 3,50 bis 3,75 Prozent, wie auch die überwiegende Mehrheit der Finanzmarktteilnehmer.

"Vielmehr ist von Interesse, wie die neuen Stabsprognosen zu Wachstum und Inflation ausfallen, wie hoch das zum Jahresende als angemessen bezeichnete Zinsniveau im Median ausfällt und wie die Kommunikation gestaltet wird", formulierten die Helaba-Analysten weiter.

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