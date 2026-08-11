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11.08.2026 09:16:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1539 Dollar kaum bewegt

Der Eurokurs hat sich am Dienstag kaum verändert gezeigt. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1539 US-Dollar gehandelt und damit nur knapp unter dem Niveau vom Montagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1535 Dollar festgesetzt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Montag mit 1,1555 Dollar ermittelt.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone haben den Euro gestern unbewegt gelassen. Die vom Institut Sentix befragten Finanzmarktexperten schätzten die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum erneut positiver ein als bisher. Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran haben zudem gegenseitige Forderungen der USA und des Irans den Ölpreis steigen lassen. In der Folge haben laut den Experten der Helaba die Inflations- und Zinserwartungen wieder zugenommen. Auch dieses Moment hinterließ keine Spuren im Eurokurs.

Der Eurokurs befindet sich laut Helaba in einem konstruktiven technischen Umfeld, auch wenn es zuletzt keine Dynamik mehr nach oben gegeben hat. Sollte der Sprung über die bei 1,1568 liegende 100-Tagelinie gelingen, entstünde zunächst Raum bis zur 200-Tagelinie bei 1,1630. Unterstützungen zeigen sich bei 1,1485 (55 Tage) und 1,1465 (21 Tage).

moe/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759

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