|
07.11.2025 09:36:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1539 US-Dollar nahezu unbewegt
Der Euro hat am Freitag in der Früh nahezu unverändert zum US-Dollar notiert. Zuletzt tendierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1539 US-Dollar, nach 1,1543 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1533 (Mittwoch: 1,1492) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8670 (0,8701) Euro gekostet. Angesichts des in den USA andauernden "Government Shutdown" blieben impulssetzende Konjunkturdaten aus.
"Die veränderten Zinserwartungen haben dem US-Dollar zunächst Auftrieb gegeben", schrieben Marktbeobachter der Helaba-Bank in ihrem Tageskommentar. Zuletzt aber habe sich der Euro auf einem niedrigen Niveau erholen können. Die Erwartungen sinkender Leitzinsen in den USA seien in dieser Woche gedämpft worden. "Dies lässt sich auf die Hoffnung auf eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes zurückführen. Auch die Stimmung im Dienstleistungssektor überraschte positiv", so die Experten weiter. Mittlerweile sei eine Zinssenkung im Dezember nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 67 Prozent eingepreist.
lof/moe
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.