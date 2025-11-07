Devisen (Früh) - Euro bei 1,1539 US-Dollar nahezu unbewegt

Der Euro hat am Freitag in der Früh nahezu unverändert zum US-Dollar notiert. Zuletzt tendierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1539 US-Dollar, nach 1,1543 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1533 (Mittwoch: 1,1492) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8670 (0,8701) Euro gekostet. Angesichts des in den USA andauernden "Government Shutdown" blieben impulssetzende Konjunkturdaten aus.

"Die veränderten Zinserwartungen haben dem US-Dollar zunächst Auftrieb gegeben", schrieben Marktbeobachter der Helaba-Bank in ihrem Tageskommentar. Zuletzt aber habe sich der Euro auf einem niedrigen Niveau erholen können. Die Erwartungen sinkender Leitzinsen in den USA seien in dieser Woche gedämpft worden. "Dies lässt sich auf die Hoffnung auf eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes zurückführen. Auch die Stimmung im Dienstleistungssektor überraschte positiv", so die Experten weiter. Mittlerweile sei eine Zinssenkung im Dezember nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 67 Prozent eingepreist.

ISIN EU0009652759 EU0009652759