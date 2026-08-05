Devisen (Früh) - Euro bei 1,1540 US-Dollar etwas höher

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh zum US-Dollar etwas höher präsentiert. Der Kurs notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,1540 US-Dollar, nach 1,1526 Dollar am Vorabend.

Beim Euro zum US-Dollar stellt sich nach Einschätzung der Helaba-Analysten weiterhin die Frage, ob es zu einer Trendwende kommt. Solange sich der Euro oberhalb der Marke von 1,1482 Dollar aufhält, bleibt das Bild laut Helaba-Experten nach positiv und es könnte sich eine Trendumkehr in Form eines Doppelbodens etablieren.

Widerstände jenseits des letzten Hochs bei 1,1558 zeigen sich für den Euro-Kurs an der 100- und 200-Tagelinie bei 1,1568 und 1,1628 Dollar. Bei Unterschreiten der Marke von 1,1482 würde der 21-Tagedurchschnitt bei 1,1438 in den Fokus der Marktteilnehmer rücken, hieß es weiter.

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