Devisen (Früh) - Euro bei 1,1544 US-Dollar etwas tiefer

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel zum US-Dollar etwas tiefer präsentiert. Gegen 8.35 Uhr notierte der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1544 Dollar, nach 1,1571 Dollar am Vorabend.

Gegenüber dem US-Dollar war der Euro laut Helaba-Analysten zuletzt nicht in der Lage, in einer technischen Betrachtung die Hürde bei 1,1676 Dollar in Form der 200-Tagelinie zu überwinden. Knapp darüber bietet die 100-Tagelinie bei 1,1696 einen weiteren Widerstand, hieß es weiter von den Experten. Unterstützungen lokalisieren sie bei 1,1507, dem jüngsten Impulstief, und bei 1,1393, dem markanten Tief vom August 2025.

ste/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759