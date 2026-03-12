|
12.03.2026 08:45:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1544 US-Dollar etwas tiefer
Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel zum US-Dollar etwas tiefer präsentiert. Gegen 8.35 Uhr notierte der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1544 Dollar, nach 1,1571 Dollar am Vorabend.
Gegenüber dem US-Dollar war der Euro laut Helaba-Analysten zuletzt nicht in der Lage, in einer technischen Betrachtung die Hürde bei 1,1676 Dollar in Form der 200-Tagelinie zu überwinden. Knapp darüber bietet die 100-Tagelinie bei 1,1696 einen weiteren Widerstand, hieß es weiter von den Experten. Unterstützungen lokalisieren sie bei 1,1507, dem jüngsten Impulstief, und bei 1,1393, dem markanten Tief vom August 2025.
ste/ger
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.