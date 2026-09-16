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16.09.2026 08:50:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1547 US-Dollar gut behauptet
Der Euro hat derzeit das Nachsehen, was mit den steigenden Zinserwartungen in den USA zu erklären ist, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Es bleibt nach Einschätzung der Experten zu hoffen, dass die US-Notenbank auch liefert und heute das Leitzinsband erwartungsgemäß um 25 Basispunkte anhebt. Andernfalls könnten Zweifel an der Unabhängigkeit der Notenbank und an der Inflationsbekämpfung aufkommen, was den US-Dollar deutlich unter Druck bringen könnte, hieß es weiter von der Helaba.
Zudem hat sich das technische Bild des Euro mit dem Unterschreiten der 100-Tagelinie (1,1553) laut Analysten eingetrübt. Als als Unterstützung fungiert nun der 55-Tagedurchschnitt (1,1525), der zuletzt aber einem Test standgehalten hat.
ste/moe
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