Devisen (Früh) - Euro bei 1,1547 US-Dollar gut behauptet

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel zum US-Dollar gut behauptet präsentiert. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1547 US-Dollar gehandelt, nach 1,1541 Dollar am Vorabend.

Der Euro hat derzeit das Nachsehen, was mit den steigenden Zinserwartungen in den USA zu erklären ist, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Es bleibt nach Einschätzung der Experten zu hoffen, dass die US-Notenbank auch liefert und heute das Leitzinsband erwartungsgemäß um 25 Basispunkte anhebt. Andernfalls könnten Zweifel an der Unabhängigkeit der Notenbank und an der Inflationsbekämpfung aufkommen, was den US-Dollar deutlich unter Druck bringen könnte, hieß es weiter von der Helaba.

Zudem hat sich das technische Bild des Euro mit dem Unterschreiten der 100-Tagelinie (1,1553) laut Analysten eingetrübt. Als als Unterstützung fungiert nun der 55-Tagedurchschnitt (1,1525), der zuletzt aber einem Test standgehalten hat.

ste/moe

ISIN EU0009652759 EU0009652759