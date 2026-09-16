Dollarkurs

1,1535
 USD
-0,0004
-0,03 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
16.09.2026 08:50:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1547 US-Dollar gut behauptet

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel zum US-Dollar gut behauptet präsentiert. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1547 US-Dollar gehandelt, nach 1,1541 Dollar am Vorabend.

Der Euro hat derzeit das Nachsehen, was mit den steigenden Zinserwartungen in den USA zu erklären ist, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Es bleibt nach Einschätzung der Experten zu hoffen, dass die US-Notenbank auch liefert und heute das Leitzinsband erwartungsgemäß um 25 Basispunkte anhebt. Andernfalls könnten Zweifel an der Unabhängigkeit der Notenbank und an der Inflationsbekämpfung aufkommen, was den US-Dollar deutlich unter Druck bringen könnte, hieß es weiter von der Helaba.

Zudem hat sich das technische Bild des Euro mit dem Unterschreiten der 100-Tagelinie (1,1553) laut Analysten eingetrübt. Als als Unterstützung fungiert nun der 55-Tagedurchschnitt (1,1525), der zuletzt aber einem Test standgehalten hat.

ste/moe

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX wenig bewegt -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen