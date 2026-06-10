Devisen (Früh) - Euro bei 1,1555 US-Dollar gut behauptet

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gut behauptet zum US-Dollar präsentiert. Gegen 8.40 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1555 US-Dollar gehandelt, nach 1,1547 Dollar am Vorabend.

Die Zinserwartungen haben sich zuletzt - begünstigt durch robuste US-Konjunkturdaten - zulasten des Euros entwickelt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Nachdem dieser zum US-Dollar bis auf 1,1500 Dollar nachgegeben hatte, zeichnet sich derzeit eine Erholung ab. Zu einem Test der Widerstände bei 1,1576/78 ist es bereits gekommen, ein Anstieg ist aber fehlgeschlagen, hieß es weiter von den Experten.

Vor diesem Hintergrund bleibt das technische Bild nach Helaba-Einschätzung vorerst noch getrübt. Unterhalb der Marke von 1,1500 wäre ein Rückgang bis zum Jahrestief bei 1,1411 ins Kalkül zu ziehen.

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