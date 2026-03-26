Devisen (Früh) - Euro bei 1,1557 US-Dollar wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel zum US-Dollar wenig verändert präsentiert. Gegen 8.40 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1557 US-Dollar gehandelt, nach 1,1562 Dollar am Vorabend.

Zum wiederholten Male ist es dem Euro im Verhältnis zum US-Dollar nicht gelungen, die 21-Tagelinie die heute bei 1,1596 Dollar verläuft, nachhaltig zu überwinden, schreiben die Helaba-Analysten. Das technische Umfeld ist aber als leicht unterstützend zu werten, hieß es weiter von den Experten.

Mit den Nachrichten zum Iran-Krieg und den volatilen Ölpreisen schwanken auch die Zinserwartungen bezüglich der EZB. Mehrheitlich wird laut Helaba-Einschätzung mit einer Erhöhung im April gerechnet, aber vollständig eingepreist ist dies nicht und auch nicht ein zweiter Zinsschritt per Juni.

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