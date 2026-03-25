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25.03.2026 08:48:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1593 US-Dollar wenig verändert
Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel zum US-Dollar wenig verändert präsentiert. Gegen 8.40 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1593 US-Dollar gehandelt, nach 1,1587 Dollar am Vorabend. Die Finanzmärkte werden von den Schlagzeilen zum Nahost-Krieg beeinflusst und die Volatilität kann mitunter deutlich zunehmen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.
Der Euro hat sich von seinem Mitte März markierten Zwischentief bei 1,1411 Dollar befestigen können. "Noch aber notiert er unterhalb der Durchschnittslinien, die derzeit von 1,1608 (21-Tagelinie) bis 1,1719 (55-Tagelinie) für Widerstand sorgen. Die 21-Tagelinie konnte bisher nur phasenweise überschritten werden. Daher erscheint es von dieser Seite noch zu früh zu sein, um auf eine weitergehende Erholung zu setzen. Unterstützung gibt es bei 1,1411 und 1,1392", formulierten die Experten weiter.
ste/moe
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