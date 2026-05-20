Devisen (Früh) - Euro bei 1,1600 US-Dollar wenig bewegt

Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel zum US-Dollar wenig verändert präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.40 Uhr bei der runden Marke von 1,1600 US-Dollar, nach 1,1606 Dollar am Vorabend.

Trotz einer positiven Aktienstimmung konnte der Euro-Dollar-Kurs am Vortag die Erholung nicht fortsetzen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Er liegt unterhalb des 55-Tagedurchschnitts (1,1645) und hat ein Tief bei 1,1592 markiert.

Die Indikatoren sind laut Einschätzung der Helaba-Experten überwiegend als belastend einzustufen und so bleiben die Abwärtsrisiken präsent. Sollte es zu einem weiteren Rutsch kommen und das obige Wochentief unterschritten werden, eröffnet sich Raum zunächst bis 1,1578 oder sogar bis zum Tief bei 1,1505 Dollar, hieß es weiter.

ste/moe

ISIN EU0009652759 EU0009652759