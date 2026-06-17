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17.06.2026 08:51:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1608 US-Dollar wenig verändert
Der Euro kann gegenüber dem US-Dollar von der erhöhten Risikobereitschaft profitieren, wobei die Kursdynamik zuletzt aber nachgelassen hat, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. "Immerhin ist es ihm nach mehrfachen Versuchen nun doch gelungen, die 21-Tagelinie zu überwinden, die heute bei 1,1600 verläuft", formulierten die Experten. Entscheidend nach oben sind nun die übrigen Durchschnittslinien, die im Bereich von 1,1661 bis 1,1676 zu finden sind, hieß es weiter.
Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend prägt Zurückhaltung das Geschehen an den Finanzmärkten. Bei der ersten Entscheidung unter dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh wird zwar keine Änderung beim Leitzins erwartet. Die Sitzung könnte aber Hinweise liefern, welche Neuerungen er plant.
ste/moe
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