Dollarkurs

1,1611
 USD
-0,0014
-0,12 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
21.05.2026 09:12:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1619 US-Dollar etwas leichter

Der Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel zum US-Dollar etwas leichter präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte gegen neun Uhr bei 1,1619 US-Dollar, nach 1,1634 Dollar am Vorabend.

Am Mittwoch hatte der Euro noch von der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs und einer allgemein freundlichen Stimmung an den Märkten profitiert. US-Präsident Donald Trump verschob vorerst einen neuen Angriff auf den Iran mit der Begründung, dass es ernsthafte Verhandlungen gebe. Er sprach von einer positiven Entwicklung.

Im weiteren Handelsverlauf dürften neben den geopolitischen Entwicklungen auch Konjunkturdaten stärker in den Fokus der Anleger am Devisenmarkt rücken. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone.

"Der Konflikt im Nahen Osten bleibt das bestimmende Thema für die europäischen Stimmungsindikatoren", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Erst substanzielle Fortschritte zur Beilegung des Konflikts bei einer spürbaren Entspannung an den Energiemärkten dürften die Stimmung in den Unternehmen wieder nachhaltig verbessern.

Vergleichbar wenig Kursbewegung zeigte sich in der Früh auch beim Handel mit dem japanischen Yen. Japans Exporte waren im April angetrieben von einer anhaltend starken Nachfrage aus China und Europa erneut kräftig gestiegen. Das Volumen der Ausfuhren legte im Jahresvergleich um 14,8 Prozent zu. Damit beschleunigte sich das Exportwachstum überraschend. Im März waren die Ausfuhren um revidierte 11,5 Prozent gestiegen.

ste/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:33 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen