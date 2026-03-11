Dollarkurs

1,1566
 USD
-0,0040
-0,34 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
11.03.2026 08:43:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1624 US-Dollar wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel zum US-Dollar wenig verändert präsentiert. Gegen 8.35 Uhr notierte der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1624 Dollar, nach 1,1630 Dollar am Vorabend.

Abseitig der Entwicklungen am Persischen Golf scheinen konjunkturelle Datenveröffentlichungen aktuell nur eine untergeordnete Bedeutung zu haben, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Dennoch gilt es nach Einschätzung der Experten, diese im Auge zu behalten, denn die Zahlen fließen in die Gesamteinschätzung der Notenbanken im Vorfeld von Zinsentscheidungen ein. Heute stehen die US-Verbraucherpreise des Monats Februar zur Veröffentlichung an, hieß es weiter.

ste/moe

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen