|
11.03.2026 08:43:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1624 US-Dollar wenig verändert
Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel zum US-Dollar wenig verändert präsentiert. Gegen 8.35 Uhr notierte der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1624 Dollar, nach 1,1630 Dollar am Vorabend.
Abseitig der Entwicklungen am Persischen Golf scheinen konjunkturelle Datenveröffentlichungen aktuell nur eine untergeordnete Bedeutung zu haben, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Dennoch gilt es nach Einschätzung der Experten, diese im Auge zu behalten, denn die Zahlen fließen in die Gesamteinschätzung der Notenbanken im Vorfeld von Zinsentscheidungen ein. Heute stehen die US-Verbraucherpreise des Monats Februar zur Veröffentlichung an, hieß es weiter.
ste/moe
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.