Devisen (Früh) - Euro bei 1,1624 US-Dollar wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel zum US-Dollar wenig verändert präsentiert. Gegen 8.35 Uhr notierte der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1624 Dollar, nach 1,1630 Dollar am Vorabend.

Abseitig der Entwicklungen am Persischen Golf scheinen konjunkturelle Datenveröffentlichungen aktuell nur eine untergeordnete Bedeutung zu haben, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Dennoch gilt es nach Einschätzung der Experten, diese im Auge zu behalten, denn die Zahlen fließen in die Gesamteinschätzung der Notenbanken im Vorfeld von Zinsentscheidungen ein. Heute stehen die US-Verbraucherpreise des Monats Februar zur Veröffentlichung an, hieß es weiter.

ste/moe

ISIN EU0009652759 EU0009652759