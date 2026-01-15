Dollarkurs

1,1598
 USD
-0,0010
-0,09 %
USD - EUR
15.01.2026 08:59:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1628 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel etwas leichter zum Dollar gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1628 US-Dollar gehandelt, nach 1,1636 Dollar am Vorabend. Für den Euro bleiben nach Einschätzung der Helaba-Analysten die Risiken auf der Unterseite dominant, zumal heute keine eurounterstützenden Datenveröffentlichungen anstehen, sondern eher US-Daten, die das Potenzial haben, die US-Zinssenkungsdiskussion in Schach zu halten.

In einer technischen Betrachtung zeigen sich laut Helaba-Experten für den Euro-Kurs Unterstützungen bei 1,1618 Dollar und bei 1,1598 Dollar. Widerstände nach oben seien für den Euro-Dollar jenseits der Zone 1,1648/66 und bei 1,1700 und 1,1721 zu lokalisieren.

ste/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
