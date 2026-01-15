|
15.01.2026 08:59:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1628 US-Dollar
Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel etwas leichter zum Dollar gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1628 US-Dollar gehandelt, nach 1,1636 Dollar am Vorabend. Für den Euro bleiben nach Einschätzung der Helaba-Analysten die Risiken auf der Unterseite dominant, zumal heute keine eurounterstützenden Datenveröffentlichungen anstehen, sondern eher US-Daten, die das Potenzial haben, die US-Zinssenkungsdiskussion in Schach zu halten.
In einer technischen Betrachtung zeigen sich laut Helaba-Experten für den Euro-Kurs Unterstützungen bei 1,1618 Dollar und bei 1,1598 Dollar. Widerstände nach oben seien für den Euro-Dollar jenseits der Zone 1,1648/66 und bei 1,1700 und 1,1721 zu lokalisieren.
