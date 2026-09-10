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10.09.2026 08:44:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1640 US-Dollar vor EZB-Entscheid

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel im Vergleich zum US-Dollar leicht im Plus bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt bei 1,1640 Dollar gehandelt, nach 1,1629 Dollar am Vorabend.

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihren Leitzins am Nachmittag voraussichtlich anheben. Nahezu einhellig erwarten die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent. Auch an den Terminmärkten ist eine Zinserhöhung fest eingepreist.

Die erwartete Leitzinsanhebung wäre der zweite Zinsschritt in diesem Jahr. Zuletzt hatte die EZB Mitte Juni den Leitzins angehoben. Dies war die erste Leitzinsanhebung seit September 2023. Die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Rohöl- und Energiepreise haben die Inflation nach oben getrieben.

Eine Reihe von EZB-Vertretern hat sich zuletzt für Leitzinserhöhungen ausgesprochen. Hierzu zählt auch die deutsche Direktorin Isabel Schnabel. Beim aktuellen Leitzins sei es unwahrscheinlich, dass die Inflation mittelfristig auf das anvisierte Ziel zurückkehre. "Daher wird eine weitere Straffung erforderlich sein", sagte Schnabel.

ste/ger

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