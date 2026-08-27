Devisen (Früh) - Euro bei 1,1654 US-Dollar wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar wenig verändert präsentiert. Kurz vor neun Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1655 US-Dollar gehandelt, nach 1,1651 Dollar am Vorabend.

Das datenseitige Interesse gilt heute zunächst der EWU-Geldmenge, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die M3-Wachstumsrate hat zuletzt ein moderates Niveau aufgewiesen und auch die Kreditvergabedynamik war überschaubar. Nennenswerte Veränderungen zeichnen sich im Berichtsmonat Juli nicht ab.

Insofern lässt sich laut Helaba-Experten von der Entwicklung weder ein monetärer Preisdruck ableiten noch ein investitionsgetriebener Konjunkturaufschwung. Daher steht die Europäische Zentralbank auch nicht unter hohem Druck, die geldpolitischen Zügel deutlich zu straffen. Handlungsbereitschaft wird aber signalisiert und eine Zinserhöhung im September ist marktseitig fast vollständig eingepreist. An dieser Sichtweise wird sich aufgrund der EWU-Geldmengenzahlen nicht viel ändern, hieß es weiter.

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