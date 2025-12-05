Dollarkurs

1,1641
 USD
-0,0005
-0,04 %
USD - EUR
05.12.2025 09:14:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1657 US-Dollar kaum verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im frühen Handel kaum verändert. In der Früh kostete die Gemeinschaftswährung 1,1657 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1666 Dollar festgesetzt.

Am Markt wirft die Zinsentscheidung der US-Notenbank bereits ihre Schatten voraus. Experten erwarten in der kommenden Woche überwiegend eine Zinssenkung. Im Tagesverlauf könnte das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan von Interesse sein. Nach dem erneuten Rückgang im Vormonat wird aus Sicht der Helaba bei der wohl bekanntesten Verbraucherumfrage in den USA mit einer Stabilisierung gerechnet - auch vor dem Hintergrund der Beendigung des Stillstands in den Regierungsbehörden.

In Deutschland richtete sich das Interesse auf die Auftragseingänge. Dabei zeigte sich eine Fortsetzung der Stabilisierung der Industrie. Auch im Oktober legten die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Bestellungen um 1,5 Prozent. Das Plus fiel damit deutlich höher aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Allerdings wirkten sich die positiven Nachrichten zunächst kaum auf den Devisenmarkt aus.

rst/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759

