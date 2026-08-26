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26.08.2026 08:54:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1665 US-Dollar knapp behauptet

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch in der Früh zum US-Dollar knapp behauptet präsentiert. Kurz vor neun Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1665 US-Dollar gehandelt, nach 1,1677 Dollar am Vorabend.

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar zuletzt keine Dynamik nach oben mehr entwickeln können, er hält sich aber oberhalb der 200-Tagelinie, die heute bei 1,1631 für Unterstützung sorgt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Der 100-Tagedurchschnitt ist bei 1,1574 zu finden. Als Widerstand fungieren die letzten Hochs bei 1,1711 sowie der Bereich um 1,1800, hieß es weiter von den Experten.

Bei der Renditedifferenz zwischen den USA und der Eurozone hat sich laut Helaba-Analysten zuletzt relativ wenig getan, sodass davon derzeit wenig Impulse auf das Marktgeschehen zu erwarten sind. Die Renditen sind auf beiden Seiten des Atlantiks gesunken.

ste/moe

ISIN EU0009652759 EU0009652759

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