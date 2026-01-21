Dollarkurs

1,1702
 USD
0,0015
0,13 %
USD - EUR
21.01.2026 09:10:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1718 US-Dollar kaum verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel zum US-Dollar nach den jüngsten Zuwächsen kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,1718 US-Dollar gehandelt, nach 1,1719 Dollar am Vorabend.

Die drohende Eskalation des US/EU-Konflikts wirkt sich vor allem negativ auf den US Dollar aus, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. So wundert es nach Einschätzung der Experten nicht, dass der Euro deutlich zulegen und wichtige Hürden überwinden konnte. Nachdem die bei 1,1593 verlaufende 200-Tagelinie jüngst einem Test standgehalten hat, setzten Kursgewinne ein und der Euro notiert inzwischen wieder oberhalb der 55-, 100- und 21-Tagelinien. Damit scheint der Weg frei zu sein bis zum Dezemberhoch bei 1,1808, hieß es weiter von den Experten.

ste/moe

ISIN EU0009652759

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
