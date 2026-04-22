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22.04.2026 08:49:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1751 US-Dollar etwas höher
Der Euro setzt zum US-Dollar seine Konsolidierung unterhalb des jüngsten Impulshochs bei 1,1848 Dollar fort, schreiben die Helaba-Analysten in einer technischen Betrachtung des Euro-Dollar-Kurses in ihrem Tageskommentar. "Wichtig ist es, nicht wieder unter die Durchschnittslinien abzurutschen, die heute im Bereich von 1,1649 (21-Tagelinie) bis 1,1707 (100-Tagelinie) zu finden sind und für Unterstützung sorgen. Solange sich der Euro darüber aufhält, bleiben die Chancen auf der Oberseite gewahrt", formulierten die Experten. Etwas Gegenwind könnte es indes von der Renditeentwicklung geben, die sich zuletzt eher zugunsten des US-Dollars entwickelt hat - der US-Renditevorteil ist wieder größer geworden, hieß es weiter.
ste/moe
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