24.12.2025 09:24:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1787 US-Dollar wenig bewegt
Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel wenig bewegt. Der Kurs der Gemeinschaftswährung lag zuletzt bei 1,1787 US-Dollar, nach 1,1790 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank setzte am Dienstag den Referenzkurs auf 1,1786 Dollar fest.
Im weiteren Verlauf dürfte der Handel am Devisenmarkt ruhig verlaufen, da an Heiligabend viele europäische Börsen geschlossen bleiben. Marktbewegende Konjunkturdaten stehen weder in der Eurozone noch in den USA auf der Agenda.
