Dollarkurs

1,1837
 USD
-0,0014
-0,12 %
USD - EUR
17.02.2026 08:46:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1834 US-Dollar leichter

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar leichter präsentiert. Gegen 8.40 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1834 US-Dollar gehandelt nach 1,1852 Dollar am Vorabend.

Laut Helaba-Analysten ist der Euro-Kurs in einer technischen Betrachtung damit unter die 21-Tagelinie bei 1,1848 Dollar gerutscht, womit sich das Bild insgesamt eintrübt. Heute könnte der Euro nach Einschätzung der Experten zunächst aber von den fundamentalen Impulsen profitieren, falls das erwartete Auseinanderlaufen der Stimmungsindikatoren dies- und jenseits des Atlantiks Realität wird.

Widerstände nach oben zeigen sich für den Euro-Kurs bei 1,1919/29 und 1,2081 Dollar, Unterstützungen bei 1,1766 und 1,1758 (55 Tagelinie), hieß es weiter von der Helaba.

ste/moe

ISIN EU0009652759 EU0009652759

