18.02.2026 08:44:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1837 US-Dollar etwas leichter
Der Euro gibt zum US-Dollar im Trend nach, wobei die bei 1,1853 verlaufende 21-Tagelinie schon unterschritten wurde, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Zwar gibt es laut den Experten von technischer Seite keine klaren Signale, dennoch hat sich das Risiko eines fortgesetzten Rücksetzers erhöht. Als Unterstützung für den Euro-Kurs fungieren die letzten Tiefs und die 55-Tagelinie bei 1,1766 bzw. 1,1760. Widerstände zeigen sich im Bereich 1,1919/29 und bei 1,2081, hieß es weiter.
Auf fundamentaler Ebene findet sich eine ganze Reihe von US-Datenveröffentlichungen am Berichtstag im Kalender und dabei gilt die Aufmerksamkeit vor allem der US-Industrie. Zum einen stehen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im Dezember an und zum anderen die Industrieproduktion des Monats Jänner.
