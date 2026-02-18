Devisen (Früh) - Euro bei 1,1837 US-Dollar etwas leichter

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegen den US-Dollar etwas leichter präsentiert. Gegen 8.40 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1834 US-Dollar gehandelt, nach 1,1845 Dollar am Vorabend.

Der Euro gibt zum US-Dollar im Trend nach, wobei die bei 1,1853 verlaufende 21-Tagelinie schon unterschritten wurde, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Zwar gibt es laut den Experten von technischer Seite keine klaren Signale, dennoch hat sich das Risiko eines fortgesetzten Rücksetzers erhöht. Als Unterstützung für den Euro-Kurs fungieren die letzten Tiefs und die 55-Tagelinie bei 1,1766 bzw. 1,1760. Widerstände zeigen sich im Bereich 1,1919/29 und bei 1,2081, hieß es weiter.

Auf fundamentaler Ebene findet sich eine ganze Reihe von US-Datenveröffentlichungen am Berichtstag im Kalender und dabei gilt die Aufmerksamkeit vor allem der US-Industrie. Zum einen stehen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im Dezember an und zum anderen die Industrieproduktion des Monats Jänner.

