Dollarkurs

1,1766
 USD
-0,0019
-0,17 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
18.02.2026 08:44:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1837 US-Dollar etwas leichter

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegen den US-Dollar etwas leichter präsentiert. Gegen 8.40 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1834 US-Dollar gehandelt, nach 1,1845 Dollar am Vorabend.

Der Euro gibt zum US-Dollar im Trend nach, wobei die bei 1,1853 verlaufende 21-Tagelinie schon unterschritten wurde, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Zwar gibt es laut den Experten von technischer Seite keine klaren Signale, dennoch hat sich das Risiko eines fortgesetzten Rücksetzers erhöht. Als Unterstützung für den Euro-Kurs fungieren die letzten Tiefs und die 55-Tagelinie bei 1,1766 bzw. 1,1760. Widerstände zeigen sich im Bereich 1,1919/29 und bei 1,2081, hieß es weiter.

Auf fundamentaler Ebene findet sich eine ganze Reihe von US-Datenveröffentlichungen am Berichtstag im Kalender und dabei gilt die Aufmerksamkeit vor allem der US-Industrie. Zum einen stehen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im Dezember an und zum anderen die Industrieproduktion des Monats Jänner.

ste/moe

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen