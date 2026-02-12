|
12.02.2026 08:52:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1871 US-Dollar etwas leichter
Der Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel zum US-Dollar etwas leichter präsentiert. Die Gemeinschaftswährung tendierte bei 1,1871 Dollar, nach 1,1883 Dollar am Vorabend. Der Euro konnte das zuletzt erreichte Niveau jenseits von 1,19 Dollar nicht halten, nachdem der US-Arbeitsmarkt den Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed einen gehörigen Dämpfer versetzt hatte, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.
Weiterhin sei aber zu konstatieren, dass sich der Kurs in einer technischen Betrachtung oberhalb der Unterstützungszone hält, die durch die gleitenden Durchschnitte definiert wird, hieß es weiter von den Experten. Die Zone beginnt bei 1,1814 Dollar (21 Tagelinie) und reicht bis 1,1634 Dollar (200 Tagelinie).
ste/ger
