Devisen (Früh) - Euro etwas fester bei 1,1680 Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im Frühhandel wieder etwas gegen den US-Dollar zugelegt. Zuletzt hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,1680 Dollar. Der Euro erholte sich damit etwas von seinen Vortagesverlusten. Am Vorabend war der Euro nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zeitweise auf 1,1661 Dollar gefallen. Gestützt wurde der Dollar zeitweise auch von Höhenflug der Ölpreise.

Die Fed hatte den Leitzins angesichts von Energiekrise und Inflationssorgen infolge des Iran-Krieges unangetastet gelassen. Eine Mehrheit des Zentralbankrates stimmte dafür, den Leitzins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent beizubehalten.

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