Devisen (Früh) - Euro etwas höher bei 1,0846 US-Dollar

Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im Frühhandel etwas höher gezeigt. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0846 US-Dollar gehandelt, nach 1,0835 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,0783 (Dienstag: 1,0749) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9273 (0,9303) Euro gekostet.

Bereits zur Wochenmitte wurde der Euro von enttäuschenden US-Konjunkturnachrichten nach oben getrieben. Im März hatte sich die Stimmung im US-Dienstleistungssektor überraschend eingetrübt.

"Der Euro kann sich zum US-Dollar erholen, obwohl sich die Zinserwartungen in den vergangenen Tagen zugunsten des US-Dollars entwickelt haben und der US-Renditevorteil entsprechend größer geworden ist", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Vor diesem Hintergrund halten die Experten an ihrer Meinung fest, dass das Potenzial für den Euro begrenzt sein dürfte.

