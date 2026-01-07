Devisen (Früh) - Euro etwas höher bei 1,1690 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch in der Früh zum US-Dollar leicht zugelegt. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1690 US-Dollar gehandelt, nach 1,1684 Dollar am Vorabend. Das Hauptaugenmerk gilt heute wohl erneut US-Datenveröffentlichungen, denn die deutschen Arbeitsmarktzahlen und die EWU-Verbraucherpreise werden kaum in der Lage sein, die Finanzmärkte aus der Ruhe zu bringen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.

In den USA werden die Blicke nach Einschätzung der Experten zunächst dem ADP-Report des Monats Dezember gelten. Dieser liefert Hinweise auf die offiziellen Beschäftigungszahlen, die an diesem Freitag veröffentlicht werden. Nach dem unerwartet schwachen Ergebnis im November wird nun wieder mit einem solideren Wert gerechnet.

ste/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759